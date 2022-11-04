04.11.2022 17:58 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники цілодобово і без вихідних усувають дефекти мереж

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», ремонтники підприємства продовжують працювати над передпусковою підготовкою систем подачі тепла в будинки.

Вони фактично цілодобово і без вихідних шукають та усувають дефекти на внутрішньоквартальних та будинкових мережах, які виникають під час заповнення систем теплоносієм, перепадах напруги та тиску.

Всього за добу було усунуто 23 дефекти на мережах. Паралельно ведуться роботи з розповітрення систем у будинках.

«Ми працюємо в умовах жорсткої економії енергоресурсів. Усі дефекти оперативно локалізуються на початковому етапі, коли їх не видно, а лише помітно збільшення підживлення в системі. Крім того, усі трубопроводи, як зовнішні, так і внутрішньобудинкові у підвалах, ізолюються для максимального збереження тепла», - зазначили на підприємстві.