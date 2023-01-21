Під Харковом ЗСУ передали російський «ленд-ліз»

Мешканці Дергачівського району знайшли схованку боеприпасів, залишених російськими окупантами, та передали на потреби Збройних Сил України.
«У Токарівці окупанти залишили по собі схованку з понад сотнею артилерійських снарядів калібру 122 мм. Ця схованка була виявлена, а весь її вміст ми вивезли і передали на потреби 113-ї окремої бригади територіальної оборони», – розповів він.
Тепер хлопці повернуть російські снаряди назад до росії, відзначив Задоренко
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці виявляють у деокупованих селах Харківщини нерозірвані боєприпаси та поховання жертв загарбників.
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