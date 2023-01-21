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21.01.2023  11:15   Рита Парфенова

Під Харковом ЗСУ передали російський «ленд-ліз»

Мешканці Дергачівського району знайшли схованку боеприпасів, залишених російськими окупантами, та передали на потреби Збройних Сил України.

У Харківській області на потреби Збройних Сил України передали боєприпаси, залишені російськими окупантами
 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка.

«У Токарівці окупанти залишили по собі схованку з понад сотнею артилерійських снарядів калібру 122 мм. Ця схованка була виявлена, а весь її вміст ми вивезли і передали на потреби 113-ї окремої бригади територіальної оборони», – розповів він.

Тепер хлопці повернуть російські снаряди назад до росії, відзначив Задоренко

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці виявляють у деокупованих селах Харківщини нерозірвані боєприпаси та поховання жертв загарбників.


Источник:   Телеграм/Вячеслав Задоренко
 Тэги:  боеприпасы, зсу, харьков
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