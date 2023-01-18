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18.01.2023  17:19   Дмитро Колонєй

Правоохоронці виявляють у деокупованих селах Харківщини нерозірвані боєприпаси та поховання жертв загарбників (фото)

На Харківщині тривають стабілізаційні заходи.

Виявили поховання жертв окупантів та нерозірвані боєприпаси у звільнених селах правоохоронці Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, на території деокупованих населених пунктів Харківського, Ізюмського, Куп’янського районів тривають стабілізаційні заходи/
 
Виявили поховання жертв окупантів та нерозірвані боєприпаси у звільнених селах правоохоронці Харківщини
 
У селі Кам’янка Ізюмського району поліцейські виявили:
  • 5 пострілів від гранатометів,
  • 2 міни,
  • 8 ручних гранат,
  • 6 снарядів калібру 100 мм.
В селі Сулигівка виявлено три нерозірваних боєприпаси. 
 
 
Також в Ізюмському районі правоохоронці обстежили місцевість на наявність місць захоронення безвісти зниклих та загиблих осіб.
 
Виявили поховання жертв окупантів та нерозірвані боєприпаси у звільнених селах правоохоронці Харківщини
 
Поліцейські райуправління встановили місце поховання двох осіб в с. Сулигівка, які загинули під час обстрілу та авіанальоту в період окупації населеного пункта російськими військовими. Тіла ексгумовані, особи померлих встановлені. 
 
Нагнадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про розмінування Харківщини, під час якого піротехніки знешкодили майже сотню вибухових предметів.
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  харьков, агрессия россии
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