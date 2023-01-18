18.01.2023 17:19 Дмитро Колонєй

Правоохоронці виявляють у деокупованих селах Харківщини нерозірвані боєприпаси та поховання жертв загарбників (фото)

На Харківщині тривають стабілізаційні заходи.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, на території деокупованих населених пунктів Харківського, Ізюмського, Куп’янського районів тривають стабілізаційні заходи/

У селі Кам’янка Ізюмського району поліцейські виявили:

5 пострілів від гранатометів,

2 міни,

8 ручних гранат,

6 снарядів калібру 100 мм.

В селі Сулигівка виявлено три нерозірваних боєприпаси.

Також в Ізюмському районі правоохоронці обстежили місцевість на наявність місць захоронення безвісти зниклих та загиблих осіб.

Поліцейські райуправління встановили місце поховання двох осіб в с. Сулигівка, які загинули під час обстрілу та авіанальоту в період окупації населеного пункта російськими військовими. Тіла ексгумовані, особи померлих встановлені.



