18.01.2023 17:19 Дмитро Колонєй
Правоохоронці виявляють у деокупованих селах Харківщини нерозірвані боєприпаси та поховання жертв загарбників (фото)
На Харківщині тривають стабілізаційні заходи.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, на території деокупованих населених пунктів Харківського, Ізюмського, Куп’янського районів тривають стабілізаційні заходи/
У селі Кам’янка Ізюмського району поліцейські виявили:
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5 пострілів від гранатометів,
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2 міни,
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8 ручних гранат,
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6 снарядів калібру 100 мм.
В селі Сулигівка виявлено три нерозірваних боєприпаси.
Також в Ізюмському районі правоохоронці обстежили місцевість на наявність місць захоронення безвісти зниклих та загиблих осіб.
Поліцейські райуправління встановили місце поховання двох осіб в с. Сулигівка, які загинули під час обстрілу та авіанальоту в період окупації населеного пункта російськими військовими. Тіла ексгумовані, особи померлих встановлені.
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