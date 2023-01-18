18.01.2023 16:50 Віталій Хінєвіч
Падіння гвинтокрила в Броварах: оновлені дані щодо авіатрощі
Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи на місці падіння гвинтокрила завершено.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС України.
Рятувальники повідомили, що внаслідок падіння гвинтокрила 18 січня у місті Бровари Київської області всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.
Згідно офіційній інформації, під час виконання службових обов’язків загинули:
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міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,
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перший заступник міністра МВС Євгеній Єнін,
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державний секретар МВС Юрій Лубкович,
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заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,
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начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,
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провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,
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командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,
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пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,
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бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.
СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера в Броварах. Слідство розглядає кілька версій авіакатастрофи:
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порушення правил польоту;
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технічна несправність гелікоптера;
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умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Нагадаємо, у Харкові чоловіка відвезли з пожежі до опікового центру.
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