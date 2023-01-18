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18.01.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Падіння гвинтокрила в Броварах: оновлені дані щодо авіатрощі

Станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи на місці падіння гвинтокрила завершено.

Бровари
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Рятувальники повідомили, що внаслідок падіння гвинтокрила 18 січня у місті Бровари Київської області всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.
 
Згідно офіційній інформації, під час виконання службових обов’язків загинули:
 
  • міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,
  • перший заступник міністра МВС Євгеній Єнін,
  • державний секретар МВС Юрій Лубкович,
  • заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,
  • начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,
  • провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,
  • командир повітряного судна – інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,
  • пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,
  • бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.
СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера в Броварах. Слідство розглядає кілька версій авіакатастрофи:
 
  •  порушення правил польоту;
  • технічна несправність гелікоптера;
  • умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Нагадаємо, у Харкові чоловіка відвезли з пожежі до опікового центру.


Источник:   ДСНС України
 Тэги:  авиакатастрова, происшествие
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