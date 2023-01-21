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21.01.2023  11:07   Евгений Клочко

Французькі підприємці придбали для Харкова майже 200 генераторів

До Харкова з гуманітарною місією прибула французька делегація, яка доставила 181 генератор, придбаний за кошти французьких приватних підприємців.


Фото: РЕДПОСТ
Як повідомляють журналісти РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов 20 січня зустрівся з Бенжаменом Рорігом, тимчасовим повіреним у справах Посольства Франції в Україні і подякував французькому народу за активну підтримку під час війни.
 
«Ми дуже вдячні за те, що сьогодні ви знову рятуєте Харків, і ми це дуже цінуємо. За останні 11 місяців ви відправили тонни гуманітарної допомоги та медикаментів для мешканців міста, а тепер робите значний внесок у подолання енергетичної кризи, яка виникла внаслідок обстрілів російським агресором. Сподіваюся, що в майбутньому ми разом відбудовуватимемо наше місто», - сказав Ігор Терехов.
 
Деякі з придбаних підприємцями з Франції генераторів незабаром будуть доставлені до одного з комунальних підприємств Харкова, яке наразі проводить аварійно-відновлювальні роботи в місті.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ повідомляв, що Казахстан передав Україні партію генераторів для медустанов Харківщини та ще двох областей.
 

Источник:   Харківськая міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов, генераторы
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