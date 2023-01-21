21.01.2023 11:07 Евгений Клочко

Французькі підприємці придбали для Харкова майже 200 генераторів

До Харкова з гуманітарною місією прибула французька делегація, яка доставила 181 генератор, придбаний за кошти французьких приватних підприємців.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляють журналісти РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов 20 січня зустрівся з Бенжаменом Рорігом, тимчасовим повіреним у справах Посольства Франції в Україні і подякував французькому народу за активну підтримку під час війни.

«Ми дуже вдячні за те, що сьогодні ви знову рятуєте Харків, і ми це дуже цінуємо. За останні 11 місяців ви відправили тонни гуманітарної допомоги та медикаментів для мешканців міста, а тепер робите значний внесок у подолання енергетичної кризи, яка виникла внаслідок обстрілів російським агресором. Сподіваюся, що в майбутньому ми разом відбудовуватимемо наше місто», - сказав Ігор Терехов.

Деякі з придбаних підприємцями з Франції генераторів незабаром будуть доставлені до одного з комунальних підприємств Харкова, яке наразі проводить аварійно-відновлювальні роботи в місті.



