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25.12.2022  21:00   Дмитро Колонєй

Лікарні Харківщини отримають генератори від благодійників з Казахстану

Казахстан передав Україні партію генераторів для медустанов Харківщини та ще двох областей.

Отримають генератори від благодійників з Казахстану лікарні Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Міністерство охорони здоров’я,  Казахстан передав Україні партію генераторів, які будуть спрямовані на оснащення медичних закладів Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей.
 
Як поінформува міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, "Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів! 
 
Вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів і де їх потребують найбільше — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську. 
 
Партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби «Україна — Казахстан» під головуванням народного депутата Сергій Нагорняк.
 
 

 

Источник:   Міністерство охорони здоров’я
 Тэги:  генераторы, больницы, харьков
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