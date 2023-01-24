24.01.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Медичні установи Харківської області отримали 89 генераторів

Допомога надійшла від Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що це стало можливим завдяки спільним зусиллям Офісу Президента України, Фонду держмайна та благодійного фонду «UAIM». З доставкою обладнання також допомагали АТ «Укрзалізниця» та польське агентство RARS.

«Департамент охорони здоров’я Харківської ОВА отримав генератори потужністю від 3 до 8 кВт. Ці прилади будуть розподілені між закладами охорони здоров’я області. Дякую за підтримку благодійному фонду «UAIM» та Об’єднаним Арабським Еміратам», – зазначив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Ігор Волченко.

Загалом до Харківської області спрямували 248 генераторів, 89 з яких отримають заклади охорони здоров’я. Решту планують використати в Пунктах Незламності та надати для інших потреб громад.

Зокрема, Богодухівський район отримав 16 генераторів, Красноградський – 15, Лозівський – 10, Чугуївський – 10, Харківський – 13, Ізюмський і Куп’янський – по 2. Також 5 генераторів спрямують на потреби Департаменту охорони здоров'я та 1 передадуть для обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові волонтери допомагають Пунктам незламності.



