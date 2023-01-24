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24.01.2023  11:25   Віталій Хінєвіч

Рятувальники проводили розбір завалів у Харкові (фото)

Харківські рятувальники минулої доби двічі брали участь в аварійно-відновлювальних роботах.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Рятувальники проводили розбір завалів, допомагаючи будівельникам відбудовувати і ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки.
 
Інженерні роботи за допомогою важкої інженерної і рятувальної техніки проводились на житловій 9-типоверхівці на Північній Салтівці Харкова та 8-миповерховій адміністративній будівлі на вулиці Плеханівській.
 
Харків
 
За допомогою своєї техніки та інструментів верхолази і рятувальники розбирали пошкоджені будівельні конструкції, щоб будівельники змогли замінити їх новими.
 
Харків
 
Задіяно 16 осіб особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 січня 2023 року зафіксовано чотири пожежі, спричинені обстрілами з боку окупаційних військ росії.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харьков, разбор завалов
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