24.01.2023 11:25 Віталій Хінєвіч
Рятувальники проводили розбір завалів у Харкові (фото)
Харківські рятувальники минулої доби двічі брали участь в аварійно-відновлювальних роботах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС у Харківській області.
Рятувальники проводили розбір завалів, допомагаючи будівельникам відбудовувати і ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки.
Інженерні роботи за допомогою важкої інженерної і рятувальної техніки проводились на житловій 9-типоверхівці на Північній Салтівці Харкова та 8-миповерховій адміністративній будівлі на вулиці Плеханівській.
За допомогою своєї техніки та інструментів верхолази і рятувальники розбирали пошкоджені будівельні конструкції, щоб будівельники змогли замінити їх новими.
Задіяно 16 осіб особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 січня 2023 року зафіксовано чотири пожежі
, спричинені обстрілами з боку окупаційних військ росії.
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