На Харківщині з-під завалів після обстрілу дістали тіло загиблої жінки (фото)

У Куп’янському району розбираючи завали у пошкодженому ворожими обстрілами житловому п’ятиповерховому будинку, рятувальники дістали тіло жінки похилого віку
Як повидомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, це трапилося у селищі Ківшарівка Куп’янського району, передає РЕДПОСТ.
Нагадаємо, протягом доби з 8 по 9 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
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