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09.11.2022  09:51   Рита Парфенова

На Харківщині з-під завалів після обстрілу дістали тіло загиблої жінки (фото)

У Куп’янському району розбираючи завали у пошкодженому ворожими обстрілами житловому п’ятиповерховому будинку, рятувальники дістали тіло жінки похилого віку

У Ківшарівці Харківської області тіло загиблої жінки дістали з-під завалів п’ятиповерхівки

Як повидомили у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, це трапилося у селищі Ківшарівка Куп’янського району, передає РЕДПОСТ.

8 листопада Куп'янські рятувальники разом з колегами із м. Мукачево Закарпатської області проводили аварійно-рятувальні роботи у пошкодженому кілька днів тому ворожими обстрілами житловому п’ятиповерховому будинку. Снаряд влучив у 5-й поверх та зруйнував міжповерхове перекриття, яке впало на 4-й.
У Ківшарівці Харківської області тіло загиблої жінки дістали з-під завалів п’ятиповерхівки
 
Під бетонною плитою опинилась 85-річна жінка. Шансів вижити в неї не було.
 
Рятувальники за допомогою спеціального механічного аварійно-рятувального інструменту та важкої інженерної техніки розібрали завали та вилучили тіло загиблої. До проведення цих робіт залучались 3 одиниці техніки та 9 осіб особового складу ДСНС.

Нагадаємо, протягом доби з 8 по 9 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разбор завалов, харьков, гсчс
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