09.11.2022 10:27 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 9 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 46 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 829 осіб. Одужало 305 914 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1688 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Ізюмському районі: за добу діагноз підтвердився у 20 осіб. 14 осіб захворіли в Харківському районі (із них 11 - мешканці міста Харкова). По 4 особи зареєстровано в Богодухівському, Лозівському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 8 листопада.