Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 8 листопада

У період з 5 по 7 листопада офіційно зареєстровано 47 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 84 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 314 783 особи. Одужало 305 834 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1719 осіб. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли п’ятеро людей.
Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 52 осіб (із них 47 – мешканці міста Харкова). 11 осіб захворіли в Ізюмському, 8 – у Куп’янському, 6 – у Чугуївському, 5 – у Лозівському, 2 – в Богодухівському районах області.
Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області.
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