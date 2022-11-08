    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові зупинилося метро
08.11.2022  09:34   Рита Парфенова

У Харкові зупинилося метро

Вранці 8 листопада припинено рух поїздів на всіх гілках Харківського метрополітену.


t.me/kh_metro

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«Тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену», - йдеться в повідомленні.
 
У прес-службі метрополітену зазначили, що тимчасова зупинка пов’язана з енергопроблемами.

Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності.
 
Нагадаємо, у вівторок, 8 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.
Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.11 Дороги та транспорт Харківський метрополітен відновив рух поїздів 02.11 Дороги та транспорт Метрополітен Харкова відновив рух поїздів 02.11 Дороги та транспорт Припинено рух на двох лініях Харківського метрополітену
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 