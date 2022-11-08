Відключення електроенергії у Харкові 8 листопада: подробиці

У вівторок, 8 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
«8 листопада протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається».
Населення закликаюсть дотримуватися ощадливого споживання електроенергії, а саме не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Із графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.
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