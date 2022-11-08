08.11.2022 08:00 Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 8 листопада: подробиці

У вівторок, 8 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

«8 листопада протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введення графіків аварійних відключень, поки що, не передбачається».



Населення закликаюсть дотримуватися ощадливого споживання електроенергії, а саме не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Із графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.

Нагадаємо, що 8-9 листопада з 8.00 до 16.00 буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського району м. Харкова.