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08.11.2022  07:30   Рита Парфенова

8 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

8 листопада відзначаються одразу два свята – Міжнародний день радіології та День рентгенолога, які тісно пов'язані один з одним.

Міжнародний день радіології та День рентгенолога

Обидва свята пов'язані з важливою датою та подією в історії фізики та медицини. Справа в тому, що 8 листопада 1895 німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген відкрив рентгенівське випромінювання. Для медицини це відкриття обернулося не просто появою нової дисципліни, а стало справжнім проривом у діагностиці цілого комплексу захворювань і травм, а згодом і методу терапії.

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День піаніста, який відзначається щорічно 8 листопада, не має жодних офіційних статусів, проте завдяки інтернету та музичним спільнотам стає все більш відомим. Це говорить про прагнення активістів надати святу характеру міжнародного дня, здатного об'єднати не лише піаністів, а й усіх шанувальників цього музичного інструменту. В інтернеті можна знайти варіації на тему обґрунтування дати святкування Дня піаніста, проте всі вони мають швидше характер легенд.

Прикмети дня

Цього дня вшановується пам'ять святого мученика. У народі його називали Великі Осеніни.

Дмитрієвим днем ​​завершувався шлюбний осінній сезон. "До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра не буде така", - говорили в народі, маючи на увазі, що дівчата після цього дня почнуть виходити заміж.

8 листопада звертали увагу і на прикмети. Якщо день був холодним та сніжним, то й на весну чекали таку саму. «Якщо Дмитрієв день у снігу, то й Святий Великдень у снігу», – зауважували люди. Багряна зоря цього дня передвіщала сильний вітер, а запітнілі вікна – настання холодів.

Також цього дня

1793 року Лувр відкрився для публіки як національний художній музей.

1847 – народився Брем Стокер, ірландський письменник, автор «Дракули».

1895 – Вільгельм Конрад Рентген відкрив промені, названі його ім'ям.

1900 – народилася Маргарет Мітчелл, американська письменниця, автор роману «Віднесені вітром».

1927 – закладено дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тисяч кінських сил.

1935 – народився Ален Делон, французький кіноактор, режисер і просто секс-символ, який назавжди залишився незмінним Зорро. 2012 року Делон залишив свій відбиток руки на Алеї зірок у Харкові.

1935 – у Чернігові відкрито Літературно-меморіальний музей М.М. Коцюбинського.

1940 – у Харкові здано в експлуатацію Дитячу залізницю (Мала Південна).

1975 – народилася Тара Рід, американська кіноактриса. Найбільш відома роллю Вікі у молодіжній комедії «Американський пиріг».

2020 – із берлінського аеропорту Тегель відправився останній рейс (Air France Airbus A320 Париж—Берлін). На цю подію прийшли подивитися багато берлінців, а зараз в місті є новий аеропорт Бранденбург.

Іменини відзначають

Віктор, Дмитро, Опанас.

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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