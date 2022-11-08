08.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Місячне затемнення – не найкращий час для нових починань Знайдіть час, щоб розслабитися і забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен здатний раз у раз дратуватися по дрібницях. Саме з дрібниць - великі проблеми (якщо раптом вони зустрінуться на шляху) Овен зуміє зустріти стоїчно. Що ж до невеликих накладок, то тут Овен здатний дати волю почуттям: його реакція буде подібна до стрільби з гармати по бідних горобцях. Тож краще Овну поринути у вирішення серйозних питань. Причому бажано тих, які йому під силу вирішити поодинці.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець здатний підкорити своєю чарівністю всіх! День наділяє його вмінням заражати своїми емоціями оточуючих, що робить його чудовим промовцем. Якщо Телець планував поділитися з кимось своїми проектами, захопити ідеями чи просто порозумітися, кращого моменту для цього йому не придумати! І нехай він схильний перебільшувати та фантазувати прямо на ходу – саме це і стане його чарівним ключем до серця оточуючих.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки здатні взятися за безліч важливих і цікавих справ! Особливо їх залучатимуть проекти, пов'язані з облаштуванням особистого простору: будинки, дачі, машини. У Близнюків буквально сверблять руки в бажанні щось в них поміняти! Однак не встигнуть вони взятися за реалізацію однієї ідеї, як на зміну їй прийде ще й ще… За міркуваннями про те, яка з них краща, Близнюки навряд чи зможуть довести хоча б одну до кінця.

Рак (22 червня – 23 липня)

Чи не найкращий день для вирішення серйозних питань. Зірки не схилятимуть Рака до того, щоб корпіти над підручниками або займатися іншими справами, які потребують уваги. Зате його яскрава фантазія не знатиме перешкод! Раку буде важко протистояти бажанню викинути щось екстравагантне або просто втекти від рутини у барвистий світ своїх мрій. Та й навіщо чинити опір тому, що дарує стільки позитивних емоцій?

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву навряд чи вдасться уникнути плутанини, пов'язаної з грошима! Можливо, він непомітно перевищив свій бюджет, зробив не ту покупку або існує неясність з його рахунком у банку. З'ясуватися може будь-що, і Лев має бути до цього готовий. Але чого не треба робити точно, так це намагатися самостійно виправити ситуацію – повірте, буде тільки гірше. Якщо Лев не може чекати, йому доведеться довірити комусь контроль над своїм гаманцем.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві може спасти на думку ідея, як найрадикальнішим чином змінити своє життя! Ці грандіозні плани можуть стосуватися кар'єри, особистого життя чи інших галузей. Однак навіть якщо ці задумки здадуться Діві геніальними, зірки радять їй вгамувати свій запал: є велика ймовірність того, що Діва сприймає бажане за дійсне. Дайте можливість своїм революційним ідеям визріти або відкладіть їх на потім.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам не варто навіть братися за справи, в яких вони не відчувають впевненості у своїх силах. А таких справ, на жаль, буде більшість. День не підходить для вирішення складних завдань і тим більше запуску нових проектів: Терези просто не зможуть орієнтуватися в обстановці, що швидко змінюється. Зате у Терезів буде напрочуд світлий погляд на світ, здатний побачити сонце навіть крізь щільні хмари.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонові згадати про свої напівзабуті мрії. А може ситуація сама нагадає про них. У будь-якому випадку, Скорпіонові варто поринути у світ фантазій, в якому немає кордонів і можливо все. Його мислення буде яскравим та образним, а творчий потенціал – на великій висоті. Творити, вигадувати, ширяти на крилах мрії - ось те, що здатне зробити Скорпіона по-справжньому щасливим! На відміну від роботи та нудних буденних справ.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять Стрільцю серйозніше ставитись до своїх снів! Вони обіцяють бути яскравими як ніколи, а межа між ними та реальністю – на диво хисткою. Інакше кажучи, хоч би яким був сон – навіть зовсім фантастичним – зірки радять Стрільцю, прокинувшись, зазирнути у Сонник і пошукати у ньому відповіді свої запитання. Можливо, сон дасть вам цінну пораду, а може бути зовсім виявиться віщим!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг нарешті зможе вгамувати свою спрагу спілкування! День схиляє його до того, щоб шукати порятунку від рутини там, де життя б'є ключем. Але під лежачий камінь вода не тече, і якщо Козеріг хоче повеселитися, йому слід подбати про це заздалегідь: зробити пару дзвінків, переконатися, що він включений до списку запрошених на вечірку. І головне – не діяти поодинці там, де є можливість зібрати разом купу друзів.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій ризикує пережити почуття розчарування стосовно чогось або когось. Можливо навіть, що цим «кимось» виявиться він сам! Вибити його з колії і змусити переживати здатна будь-яка дрібниця чи невелика критика збоку. Зірки радять Водолію не витрачати нервові клітини на дрібниці і, головне, не намагатися вирішувати проблеми радикально. Пам'ятайте, що найкращий засіб від головного болю – це все ж таки не гільйотина, а анальгін.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть налаштовані на боротьбу! Не важливо, з ким боротися і за що Риби готові в будь-якій ситуації йти на принцип. Чи йдеться про те, що хтось зайняв їхнє улюблене місце, перебив на півслові чи виношує проти них підступні плани – Риби не дадуть спуску нікому. До своїх ворогів, і вигаданих і реальних, вони будуть нещадні. Погано тільки, що в колі друзів і сім'ї їх принциповість, що загострилася, не можна відключити, натиснувши на кнопку «Вимк».