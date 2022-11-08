08.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 листопада

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+6°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7...+6°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері мінлива марність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер піденний, 3 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. Геомагнітна активність 7 листопада 2022 року не перевищуватиме критичного рівня. Незважаючи на це, рекомендується уникати перевантаження організму шкідливими звичками та неправильним харчуванням.

Народні прикмети

Якщо 8 листопада тепло, то і всій зимі бути з мокрими теплинами.

Сприятлива ж погода цього дня передвіщала ранню весну.

А якщо була багряна зоря, варто чекати вітру.