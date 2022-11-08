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08.11.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 листопада

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

харьков зеркальная струя

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+6°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7...+6°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері мінлива марність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер піденний, 3 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Геомагнітний стан

Можливість магнітних бур: 10%. Геомагнітна активність 7 листопада 2022 року не перевищуватиме критичного рівня. Незважаючи на це, рекомендується уникати перевантаження організму шкідливими звичками та неправильним харчуванням.

Народні прикмети

Якщо 8 листопада тепло, то і всій зимі бути з мокрими теплинами.

Сприятлива ж погода цього дня передвіщала ранню весну.

А якщо була багряна зоря, варто чекати вітру.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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