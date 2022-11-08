Прогноз погоди у Харкові на 8 листопада

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+6°C (відчувається як 0°C). Вітер південно-східний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7...+6°C (відчувається як +7°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Ввечері мінлива марність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+5°C (відчувається як +5°C). Вітер піденний, 3 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Можливість магнітних бур: 10%. Геомагнітна активність 7 листопада 2022 року не перевищуватиме критичного рівня. Незважаючи на це, рекомендується уникати перевантаження організму шкідливими звичками та неправильним харчуванням.
Якщо 8 листопада тепло, то і всій зимі бути з мокрими теплинами.
Сприятлива ж погода цього дня передвіщала ранню весну.
А якщо була багряна зоря, варто чекати вітру.
Місячне затемнення – не найкращий час для нових починань Знайдіть час, щоб розслабитися і забути про проблеми, глянувши на світ через рожеві окуляри.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
8 листопада відзначаються одразу два свята – Міжнародний день радіології та День рентгенолога, які тісно пов'язані один з одним.
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