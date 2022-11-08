08.11.2022 08:15 Рита Парфенова

За добу ворог обстріляв сім населених пунктів Харківщини (відео)

Протягом доби з 7 по 8 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів: Уди,

Стариця,

Чугунівка,

Фиголівка,

Дворічанське.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Кислівка та Берестове.



Нагадаємо, 7 листопада 2022 року близько першої години дня окупанти з гелікоптера обстріляли прикордонне з РФ село Івашки у Богодухівському районі.