За добу ворог обстріляв сім населених пунктів Харківщини (відео)

Протягом доби з 7 по 8 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Кислівка та Берестове.
Нагадаємо, 7 листопада 2022 року близько першої години дня окупанти з гелікоптера обстріляли прикордонне з РФ село Івашки у Богодухівському районі.
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