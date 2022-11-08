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08.11.2022  08:15   Рита Парфенова

За добу ворог обстріляв сім населених пунктів Харківщини (відео)

Протягом доби з 7 по 8 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

  • На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів: Уди,
  • Стариця,
  • Чугунівка,
  • Фиголівка,
  • Дворічанське.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Кислівка та Берестове.

Нагадаємо, 7 листопада 2022 року близько першої години дня окупанти  з гелікоптера обстріляли прикордонне з РФ село Івашки у Богодухівському районі.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, агрессия россии, харьков
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