Харків на ранок 8 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 7 по 8 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 листопада.
7 листопада близько 13:00 ворог наніс артилерійський удар по селу Колодязне Дворічанської ОТГ. В результаті обстрілу загорявся приватний будинок. Горів дах на площі 60 кв.м. На місці події працювало 2 оперативні відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 13:55 вогонь вдалось локалізувати, о 15:55 — повністю ліквідувати. Постраждалих немає.
Загалом за добу з 7 по 8 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 21 оперативний виїзд, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 362 вибухонебезпечних предмети.
Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та селища Шевченкове рятувальники доставили 34 тони питної і технічної води.
Нагадаємо, протягом доби з 7 по 8 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
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