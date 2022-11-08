08.11.2022 08:42 Рита Парфенова

Харків на ранок 8 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 7 по 8 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 листопада.

7 листопада близько 13:00 ворог наніс артилерійський удар по селу Колодязне Дворічанської ОТГ. В результаті обстрілу загорявся приватний будинок. Горів дах на площі 60 кв.м. На місці події працювало 2 оперативні відділення 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 13:55 вогонь вдалось локалізувати, о 15:55 — повністю ліквідувати. Постраждалих немає.



Загалом за добу з 7 по 8 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійсненили 21 оперативний виїзд, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – на чергування;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 362 вибухонебезпечних предмети.



Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та селища Шевченкове рятувальники доставили 34 тони питної і технічної води.

Нагадаємо, протягом доби з 7 по 8 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.