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08.11.2022  09:10   Рита Парфенова

Місячне затемнення 8 листопада: де дивитися (відео)

8 листопада пройде повне місячне затемнення і спостерігатиметься Кривавий Місяць.


Фото з відкритих джерел

Місячне затемнення 8 листопада буде повним – тобто тінь від Землі повністю закриє Місяць. Таке астрономічне явище зазвичай буває раз на кілька років. Про це пише Chas.News, передає РЕДПОСТ.

Хоча цього року повне затемнення вже спостерігалось – 16 травня. Зате наступне повне місячне затемнення відбудеться 14 березня 2025 року.

Під час повного затемнення частина сонячного світла, яка все ж досягає поверхні Місяця, проходить через земну атмосферу і це надає Місяцю червоного відтінку. Яерез це за Землі можна спостерігати так званий Кривавий Місяць. Чим більше пилу та смогу у повітрі, тим більш червоним і «кривавим» видається Місяць.

Затемнення 8 листопада буде видно у значній частині Північної Америки, в Австралії, Південній Америці, Азії, Арктиці та Антарктиді.

В Європі побачити явище зможуть лише мешканці крайнього північного сходу континенту. В Україні затемнення видно не буде.

За київським часом місячне затемнення розпочнеться об 11:09 і закінчиться о 14:49. Тобто триватиме 3 години 40 хвилин.

Фаза повного затемнення триватиме з 12:16 до 13:42, а пік припаде на 12:59.

Українці зможуть дивитися онлайн-трансляцію затемнення в інтернеті. Вона почнеться об 11:30 за Києвом.

Повне місячне затемнення 8 листопада закриє коридор затемнень, початок якому дало сонячне затемнення 25 жовтня.

Источник:   Chas.News
 Тэги:  лунное затмение, затмение
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