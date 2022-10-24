Часткове сонячне затемнення: коли спостерігати у Харкові

25 жовтня на території України можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення.
Це буде друге сонячне затемнення 2022 року, передає РЕДПОСТ. На шляху півтіні Місяця виявиться більша частина Європи, Близького Сходу, Центральної Азії та північного сходу Африки.
Це затемнення є повторенням часткового сонячного затемнення 14 жовтня 2004 року. Наступне таке затемнення відбудеться 4 листопада 2040 року.
У Харкові затемнення розпочнеться о 12:28 і закінчиться о 14.58. Момент найбільшого затемнення припаде на 13:44. У максимальній фазі Місяць закриє 66% сонячного диска.
На жаль, у цей час синоптики прогнозують похмуру дощову погоду у Харкові. Тим не менш, охочі завжди зможуть подивитися його онлайн на ютуб-каналі Грінвіцької Королівської обсерваторії.
Нагадаємо, на Землю прибув перший знімок, зроблений космічним кораблем NASA «Юнона» під час прольоту повз покритий льодом супутник Юпітера Європи.
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