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24.10.2022  14:27   Рита Парфенова

Часткове сонячне затемнення: коли спостерігати у Харкові

25 жовтня на території України можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення.


Фото з відкритих джерел

Це буде друге сонячне затемнення 2022 року, передає РЕДПОСТ. На шляху півтіні Місяця виявиться більша частина Європи, Близького Сходу, Центральної Азії та північного сходу Африки.

Це затемнення є повторенням часткового сонячного затемнення 14 жовтня 2004 року. Наступне таке затемнення відбудеться 4 листопада 2040 року.

У Харкові затемнення розпочнеться о 12:28 і закінчиться о 14.58. Момент найбільшого затемнення припаде на 13:44. У максимальній фазі Місяць закриє 66% сонячного диска.

На жаль, у цей час синоптики прогнозують похмуру дощову погоду у Харкові. Тим не менш, охочі завжди зможуть подивитися його онлайн на ютуб-каналі Грінвіцької Королівської обсерваторії.

Нагадаємо, на Землю прибув перший знімок, зроблений космічним кораблем NASA «Юнона» під час прольоту повз покритий льодом супутник Юпітера Європи.

Тэги:  затмение, солнечное затмение, харьков
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