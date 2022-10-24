24.10.2022 14:27 Рита Парфенова

Часткове сонячне затемнення: коли спостерігати у Харкові

25 жовтня на території України можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення.



Фото з відкритих джерел

Це буде друге сонячне затемнення 2022 року, передає РЕДПОСТ. На шляху півтіні Місяця виявиться більша частина Європи, Близького Сходу, Центральної Азії та північного сходу Африки.

Це затемнення є повторенням часткового сонячного затемнення 14 жовтня 2004 року. Наступне таке затемнення відбудеться 4 листопада 2040 року.



У Харкові затемнення розпочнеться о 12:28 і закінчиться о 14.58. Момент найбільшого затемнення припаде на 13:44. У максимальній фазі Місяць закриє 66% сонячного диска.



На жаль, у цей час синоптики прогнозують похмуру дощову погоду у Харкові. Тим не менш, охочі завжди зможуть подивитися його онлайн на ютуб-каналі Грінвіцької Королівської обсерваторії.

Нагадаємо, на Землю прибув перший знімок, зроблений космічним кораблем NASA «Юнона» під час прольоту повз покритий льодом супутник Юпітера Європи.