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24.10.2022  14:00   Віталій Хінєвіч

На польському кордоні відкриють новий пункт пропуску

Спершу буде дозволено перетин кордону порожнім вантажівкам, а згодом пункт пропуску буде діяти для інших транспортних засобів та для пішоходів.

кордон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
 
Повідомляється, що завершуються роботи з облаштування ділянки дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий, яка веде до нового пункту пропуску  «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі.
 
Новий пункт пропуск передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонн.
 
Очікується, що новий пункт пропуску дозволить суттєво розвантажити існуючі пункти та прискорити вантажну та пасажирську логістику на українсько-польському кордоні. 
 
На сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури.
 
Нагадаємо, У Харківській області з'явився новий мурал.
 
Источник:   Міністерство інфраструктури України
 Тэги:  граница
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