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24.10.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

"Харків – Залізобетон": у Харківській області з'явився новий мурал

Мурал символізує незламність та непохитність нашого міста.

мурал
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Покотилівську дитячу бібліотеку.
 
Повідомляється, що на стінах дитячої бібліотеки у населеному пункті Покотилівка з'явився мурал "Харків – Залізобетон". 
 
«Мурал символізує незламність та непохитність нашого міста»,- зазначили у бібліотеці.
 
У свою чергу, організаторка створення мурала Наталія Пахніна, на своїй сторінці у Facebook розповіла про історію створення маралу.
 
«Історія довжиною у майже 2 місяця... Nikolay Blagovestov запропонував ідею створити щось іміджеве, що прикрасить нашу громаду, наприклад, мурал. 
 
-Один мурал за нашої ініціативи вже є, це мурал зі Сковородою в Бабаях, давай щось зробимо в Покотилівці, сказав Микола.
 
Вибір зупинився на Покотилівська дитяча бібліотека , де його завідувачка Анжелика Гога підтримала цю ідею.
 
Далі тривав пошук самого малюнка і тут на зйомках кліпу гурту ПАПА КАРЛО. Василь Рябко познайомив мене з автором легендарного логотипу #ХарківЗалізобетон Patrick Cassanelli. Результатом нашого знайомства став ряд майстеркласів для молоді від Молодіжний центр High та створення муралу на стіні бібліотеки.
 
 -Такого нема ні в кого, -підвела підсумок, завідувачка бібліотекою Анжеліка, - оглянувши стіну з майже готовим муралом.
 
 Сподіваюся, що це місце стане ще популярнішим, завдяки нашій спільній творчості.
 
 Дякуємо усім, хто долучився до створення цього муралу : Світлана Жданова , Tetiana Kyrychenko, Александр Балакирев та вся наша команда разом з юними відвідувачами бібліотеки»,- розповіла Наталія Пахніна.
 
Нагадаємо, в Ужгороді пройде виставка "Харків – Залізобетон".
 
Источник:   Покотилівська дитяча бібліотека
 Тэги:  харьков, мурал
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