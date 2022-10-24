24.10.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

"Харків – Залізобетон": у Харківській області з'явився новий мурал

Мурал символізує незламність та непохитність нашого міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Покотилівську дитячу бібліотеку.

Повідомляється, що на стінах дитячої бібліотеки у населеному пункті Покотилівка з'явився мурал "Харків – Залізобетон".

«Мурал символізує незламність та непохитність нашого міста»,- зазначили у бібліотеці.

У свою чергу, організаторка створення мурала Наталія Пахніна, на своїй сторінці у Facebook розповіла про історію створення маралу.

«Історія довжиною у майже 2 місяця... Nikolay Blagovestov запропонував ідею створити щось іміджеве, що прикрасить нашу громаду, наприклад, мурал.

-Один мурал за нашої ініціативи вже є, це мурал зі Сковородою в Бабаях, давай щось зробимо в Покотилівці, сказав Микола.

Вибір зупинився на Покотилівська дитяча бібліотека , де його завідувачка Анжелика Гога підтримала цю ідею.

Далі тривав пошук самого малюнка і тут на зйомках кліпу гурту ПАПА КАРЛО. Василь Рябко познайомив мене з автором легендарного логотипу #ХарківЗалізобетон Patrick Cassanelli. Результатом нашого знайомства став ряд майстеркласів для молоді від Молодіжний центр High та створення муралу на стіні бібліотеки.

-Такого нема ні в кого, -підвела підсумок, завідувачка бібліотекою Анжеліка, - оглянувши стіну з майже готовим муралом.

Сподіваюся, що це місце стане ще популярнішим, завдяки нашій спільній творчості.

Дякуємо усім, хто долучився до створення цього муралу : Світлана Жданова , Tetiana Kyrychenko, Александр Балакирев та вся наша команда разом з юними відвідувачами бібліотеки»,- розповіла Наталія Пахніна.

Нагадаємо, в Ужгороді пройде виставка "Харків – Залізобетон".