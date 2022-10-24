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24.10.2022  12:08   Рита Парфенова

У чотирьох районах Харківщини відключили електрику: де саме

Обмеження споживання електроенергії сталися у чотирьох районах Харківської області.

нет света

"Укренерго" тимчасово обмежило споживання електроенергії на Харківщині. Про це повідомили у ХОВА, передає РЕДПОСТ.

Наразі частково відключено електрику у мешканців чотирьох громад.

А саме:

  • Лозівської;
  • Золочівської;
  • Краснокутської;
  • Чугуївської.

«Термін відновлення - до 4 годин. Енергетики роблять усе можливе, щоб світло повернулося якнайшвидше», – додали в ХОВА.

Нагадаємо, у Харкові провели аналіз цін на портативні зарядні пристрої.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  отключение света, харьков
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