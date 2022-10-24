У чотирьох районах Харківщини відключили електрику: де саме

Обмеження споживання електроенергії сталися у чотирьох районах Харківської області.
"Укренерго" тимчасово обмежило споживання електроенергії на Харківщині. Про це повідомили у ХОВА, передає РЕДПОСТ.
Наразі частково відключено електрику у мешканців чотирьох громад.
А саме:
«Термін відновлення - до 4 годин. Енергетики роблять усе можливе, щоб світло повернулося якнайшвидше», – додали в ХОВА.
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