24.10.2022 11:51 Рита Парфенова

Що приготувати, коли відключили електрику

Декілька корисних лайфаків для тих, у кого електричні плити.

Деякі крупи не обов’язково варити, а достатньо залити водою та залишити на деякий час. Про це повідомляє dovidka.info, передає РЕДПОСТ.

Каші, для приготування яких потрібен окріп

Ячна каша

Залити кип’яченою водою і залишити на 2-3 години.

Пшоняна каша

Залити окропом і почекати 1 годину для настоювання.

Пшенична каша

Залити окропом і закутати посудину в ковдру, аби зберігалося тепло. Почекати 30-50 хвилин для настоювання.

Булгур

Не варити можна булгур середнього або дрібного розміру. Дрібний булгур настоюється в окропі 20 хвилин, середній – 40 хвилин.

Каші, для приготування яких достатньо холодної води (кефіру або молока)

Гречана каша

Коричнева гречка продається в магазинах уже готова. На пакуванні зазначено, що вона обсмажена й висушена. Якщо немає газу та електрики, крупу можна заздалегідь замочити водою кімнатної температури, молоком або кефіром. Вона має настоюватись від 5 до 10 годин. Тому краще замочувати її на ніч.

Перлова каша

Цю крупу можна заливати як окропом, так і звичайною водою. Але настоюватися в холодній воді вона має від 10 до 24 годин. Тому краще залити її звечора.

Кускус

Крупу, залиту холодною водою, достатньо залишити на 20-30 хвилин для приготування. За наявності гарячої води вистачить 5-10 хвилин.

Вівсянка (або вівсянка в пластівцях)

Для приготування в холодній воді залишити настоюватися на 30 хвилин або годину. В окропі – достатньо 20 хвилин.

Манна каша

Залийте манну кашу холодною водою або молоком, накрийте та дайте настоятись 15-20 хвилин.

Кіноа

Залити холодною водою й залишити на ніч.



Усі перелічені каші також можна готувати в термосі. Одна година кипіння на плиті дорівнює 4-5 годинам настоювання в термосі.



Також на випадок відсутності струму та інших надзвичайних ситуацій потрубно заздалегідь зробити запас консервів та сухої сублімованої їжі. У магазинах нині великий вибір таких страв: супи, каші, пюре. Аби їх уживати, достатньо залити холодною водою.