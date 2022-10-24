Що приготувати, коли відключили електрику

Декілька корисних лайфаків для тих, у кого електричні плити.
Деякі крупи не обов’язково варити, а достатньо залити водою та залишити на деякий час. Про це повідомляє dovidka.info, передає РЕДПОСТ.
Залити кип’яченою водою і залишити на 2-3 години.
Залити окропом і почекати 1 годину для настоювання.
Залити окропом і закутати посудину в ковдру, аби зберігалося тепло. Почекати 30-50 хвилин для настоювання.
Не варити можна булгур середнього або дрібного розміру. Дрібний булгур настоюється в окропі 20 хвилин, середній – 40 хвилин.
Коричнева гречка продається в магазинах уже готова. На пакуванні зазначено, що вона обсмажена й висушена. Якщо немає газу та електрики, крупу можна заздалегідь замочити водою кімнатної температури, молоком або кефіром. Вона має настоюватись від 5 до 10 годин. Тому краще замочувати її на ніч.
Цю крупу можна заливати як окропом, так і звичайною водою. Але настоюватися в холодній воді вона має від 10 до 24 годин. Тому краще залити її звечора.
Крупу, залиту холодною водою, достатньо залишити на 20-30 хвилин для приготування. За наявності гарячої води вистачить 5-10 хвилин.
Для приготування в холодній воді залишити настоюватися на 30 хвилин або годину. В окропі – достатньо 20 хвилин.
Залийте манну кашу холодною водою або молоком, накрийте та дайте настоятись 15-20 хвилин.
Залити холодною водою й залишити на ніч.
Усі перелічені каші також можна готувати в термосі. Одна година кипіння на плиті дорівнює 4-5 годинам настоювання в термосі.
Також на випадок відсутності струму та інших надзвичайних ситуацій потрубно заздалегідь зробити запас консервів та сухої сублімованої їжі. У магазинах нині великий вибір таких страв: супи, каші, пюре. Аби їх уживати, достатньо залити холодною водою.
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