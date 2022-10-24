ПриватБанк відновив роботу в Шевченково

ПриватБанк продовжує відновлювати роботу мережі в містечках, які найбільше постраждали на війни.
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Суперечливий день: з одного боку, зовсім не схиляє до організованості, а з іншого ж здатний штовхнути на радикальні та не зовсім обдумані кроки.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Крім дрібного дощу вночі, починаючи з ранку, істотних опадів не передбачається.
Сьогодні відзначається День засновниці міжнародних свят – Організації Об'єднаних Націй.
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