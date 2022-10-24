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24.10.2022  11:45   Віталій Хінєвіч

ПриватБанк відновив роботу в Шевченково

ПриватБанк продовжує відновлювати роботу мережі в містечках, які найбільше постраждали на війни.

ПриватБанк
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПриватБанк.
 
Повыдомляэться, що 24 жовтня ПриватБанк відновив роботу ще одного відділення на деокупованих територіях - у Шевченково. Це вже 15 відділення Харківщини, що відновило роботу з початку війни, а до кінця жовтня запрацюють ще декілька відділень. 
 
ПриватБанк продовжуватиме інформуватиме клієнтів щодо відновлення роботи мережі на звільнених територіях. Детальну інформацію як працює ПриватБанк в умовах воєнного стану та мапу працюючих АТМ (банкоматів) можна дізнатись за посиланням.
 
Нагадаємо, у Харкові закінчилася 4 негативна група крові.
 
Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  харьков, приватбанк
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