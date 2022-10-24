Рівень радіації у Харкові на 24 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 23 жовтня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, за попередню добу у Харкові діагностували 18 випадків зараження коронавірусом.
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Суперечливий день: з одного боку, зовсім не схиляє до організованості, а з іншого ж здатний штовхнути на радикальні та не зовсім обдумані кроки.
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