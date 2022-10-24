24.10.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за тиждень усунули 105 аварій на трубопроводах

Комунальники за найскладніших умов воєнного часу, інтенсивними темпами продовжують відновлювати подачу води харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал», за найскладніших умов воєнного часу, інтенсивними темпами продовжують відновлювати подачу води харків'янам. Зокрема, за минулий тиждень ремонтниками було усунуто 105 позаштатних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Також бригади АВР упорядкували 57 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 14 водорозбірних колонок.

Напередодні, 23 жовтня, зусиллями аварійників було ліквідовано 15 поривів на трубопроводах та відновлено 6 оглядових колодязів. Зокрема, у Київському районі відновили 4 пошкодження, по 3 у Новобаварському, Холодногірському, Основ'янському та Індустріальному.

Масштабні реконструкції на об'єктах водопостачання продовжуються у всіх районах міста. Сьогодні, 24 жовтня, ремонтники усувають 14 позаштатних ситуацій на мережах холодного водопостачання.

«Війна-війною, а вода – за розкладом», - кажуть на підприємстві. За вісім місяців агресії харківським комунальникам вдалося не лише зберегти об'єкти критичної інфраструктури, а й провести планові перекладки та заміни трубопроводів та обладнання, підготувати їх до експлуатації у зимовий період.

Вберегти та відновити об'єкти водопостачання можливо лише спільними зусиллями водоканальців та споживачів. Всі оплати йдуть на ремонти та підтримку водопровідного господарства міста. І чи буде у цей непростий воєнний час вода у кожній харківській квартирі, залежить від кожного з нас.

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