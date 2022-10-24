У Харкові шахрай просив гроші на молоко для дитини та обкрадав благодійників

24.10.2022 12:58 Рита Парфенова

Чоловікові, який систематично обворовував довірливих харків’ян, грозить до трьох років за гратами.

Як розповідає РЕДПОСТ з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області, шайхай «полював» на своїх жертв біля торговельних центрів. Він підходив до громадян та, посилаючись на те, що вдома дружина з маленькою дитиною і зовсім немає грошей, просив допомогти грошима на молоко для дитини.

До того ж, отримавші гроші, зловмисник додатково обкрадав своїх благодійників. У такий спосіб він заволодів двома велосипедами та мобільним телефоном.

7 липня після того, як харків’янин дав зловмиснику гроші, той купив молоко та попросив подзвонити. Як тільки постраждалий відвернувся, порушник втік з його телефоном.

За цією ж схемою чоловік після купівлі молока просив взяти велосипед, щоб швидше привезти молоко дитині та зникав.

Слідчі Харкова завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який систематично вчиняв шахрайські дії. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду.

Зловмиснику висунуто обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, екс-директору харківського ТОВ, який привласнив картку з волонтерськими грошима, повідомлено про підозру за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 47-річний чоловік. Як з’ясувалося, чоловік не мав ані дружини, ані дітей. Протягом року він неодноразово біля торговельних центрів міста Харкова підходив до перехожих та просив 20 гривень на молоко для дитини.