30.09.2022 14:17 Рита Парфенова

У Харкові директор ТОВ звільнився і вкрав волонтерські гроші

34-річному чоловіку оголосили підозру в присвоєнні картки з грошима, на які безкоштовно годували потребуючих харків‘ян.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одне з харківських ТОВ, основним видом діяльності якого є ресторанний бізнес, від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора займалось волонтерством, а саме безкоштовно годувало людей у Харкові. У червні цього року 34-річний чоловік за власним бажанням звільнився з посади директора вищевказаного ТОВ. Проте він залишив у себе корпоративну банківську картку підприємства, доступ до якої мав лише він як очільник ТОВ. На картці знаходились гроші, за які закуплялись продукти для допомоги харків’янам.



Після звільнення колишній керівник втік з Харкова та вкрав з картки майже 60 тисяч гривень.



29 вересня правоохоронці розшукали зловмисника у м. Івано-Франківськ та повідомили йому про підозру.



За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова чоловікові повідомлено про підозру за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України), та за фактом привласнення офіційного документа, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 357 КК України).



Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, у Холодногірському районі Харькова 59-річний харків’янин викраві закопані на території приватного домоволодіння золоті вироби загальною вагою близько 110 грамів та збув до ломбарду.