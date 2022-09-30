30.09.2022 14:50 Віталій Хінєвіч

У деокуповане село Харківської області доставили гуманітарну допомогу

2 фури з продуктами прибули напередодні в село Підвисоке Борівської громади. Далі допомогу переправлять у звільнені минулого тижня Піски Радьківські.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, жителям звільненого від окупантів села Піски Радьківські передали загалом 40 тонн продуктів.

Одна фура привезла допомогу для місцевого психоневрологічного інтернату, де наразі перебуває близько 130 людей.

Решту допомоги роздадуть жителям села. На сьогодні, за приблизними даними, там залишається до 1300 осіб.

Людям передали харчові набори, до яких входять продукти тривалого зберігання: цукор, макарони, чай, кава, рибні, м’ясні та овочеві консерви, згущене молоко, печиво тощо. Також привезли велику партію борошна, цукру, питну воду.