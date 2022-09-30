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30.09.2022  14:59   Дмитро Колонєй

Спіймали донощика, який співпрацював з окупантами під Харковом (фото)

Розшукано колаборанта, що перейшов на бік ворога під Харковом.

Працював на окупантів донощик під Харковом чоловік
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, у ході оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області затримано чоловіка, який пішов на співпрацю з представниками РФ під час окупації Вовчанська. За даними слідства, місцевий мешканець забезпечував військовослужбовців країни-агресора матеріальними ресурсами і передавав їм дані щодо місць проживання співробітників правоохоронних органів України.
 
Також чоловік організовував розграбування однієї з військових частин Національної гвардії України, м’ясокомбінату та автозаправних станцій, збирав підписи за відставку діючого міського голови м. Вовчанськ і роздавав місцевим мешканцям так звану «гуманітарну допомогу» від імені РФ.
 
У березні 2022 року чоловік здійснив показове підняття прапора РФ на флагшток біля Будинку культури Вовчанської міської ради. 
 
6 травня 2022 року йому було заочно повідомлено про підозру.
 
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, волчанск, харьков
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