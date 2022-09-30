30.09.2022 15:19 Дмитро Колонєй

Член родини пропав безвісти, у полоні чи загинув: що робити

На сайті мерії Харкова опубліковано дорожню карту.



Член родини пропав безвісти, у полоні чи загинув: що робити



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт Харківської міської ради, опубліковано дорожню карту «Дії родини у випадках, якщо член родини, зарахований до лав ЗСУ (в тому числі ТрО), правоохоронних органів, пропав безвісти, потрапив в полон чи загинув».

Карту оприлюднено Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

На карті опубліковано перелік даних, якими обов’язково має володіти родина захисника; поради - що робити, якщо з ним втрачено зв'язок; алгоритм дій родини, якщо захисник зник безвісти; додаткові платформи для пришвидшення пошуку людини; куди звертатися родинам, чий захисник потрапив у полон чи загинув.

Також розміщено інформацію про статус, пільги та виплати родинам захисників та контактні дані уповноважених установ та громадських організацій.