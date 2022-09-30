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30.09.2022  15:19   Дмитро Колонєй

Член родини пропав безвісти, у полоні чи загинув: що робити

На сайті мерії Харкова опубліковано дорожню карту.


Член родини пропав безвісти, у полоні чи загинув: що робити
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт Харківської міської ради, опубліковано дорожню карту «Дії родини у випадках, якщо член родини, зарахований до лав ЗСУ (в тому числі ТрО), правоохоронних органів, пропав безвісти, потрапив в полон чи загинув».
 
Карту оприлюднено Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
 
На карті опубліковано перелік даних, якими обов’язково має володіти родина захисника; поради - що робити, якщо з ним втрачено зв'язок; алгоритм дій родини, якщо захисник зник безвісти; додаткові платформи для пришвидшення пошуку людини; куди звертатися родинам, чий захисник потрапив у полон чи загинув.
 
Також розміщено інформацію про статус, пільги та виплати родинам захисників та контактні дані уповноважених установ та громадських організацій. 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  плен, пропал без вести, харьков, украина
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