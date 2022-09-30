30.09.2022 15:35 Віталій Хінєвіч

У Київській області знайшли труп харків'янина без голови

Біля села Білогородки знайшли труп чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Київської області.

Повідомляється, що в лісосмузі села Білогородка Київської області, було знайдено труп без одягу та без голови. Як встановили правоохоронці, 28-річний переселенець із Харкова разом з батьком будували будинок у Бучанському районі.

24 вересня між родичами виник конфлікт, внаслідок якого батько кілька разів вдарив сина. Внаслідок отриманих травм він помер. Після чого зловмисник узяв ножа і відрізав їм голову сина. Після чого тіло відвіз подалі від місця злочину.

«Всього 4 години знадобилось поліцейським Київщини, щоб знайти вбивцю та встановити обставини злочину» - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські затримали 50-річного чоловіка, перш ніж він хотів вчинити суїцид.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.