30.12.2022 14:27 Дмитро Колонєй

Полонені та зниклі без вісти українські воїни: новий номер консультаційної лінії працює і в блекаут

Про відкриття нового телефонного номеру та розширення можливостей отримати інформацію повідомляє воєнна розвідка України.



Полонені та зниклі без вісти українські воїни: новий номер консультаційної лінії працює і в блекаут



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії. Відтепер у громадян з’явиться більше можливостей отримати консультацію з приводу полонених або зниклих без вісти рідних за особливих обставин.

Новий номер для дзвінків з України 0 800 300 529 (безкоштовно)

Для дзвінків з-за кордону 044 390 43 90 (за тарифами оператора)

Новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту. Адже раніше в умовах тривалої відсутності електропостачання, звичайні GSM-лінії працювали нестабільно, а відтак громадянам почасти було складно додзвонитися до Коордштабу. Відтепер дзвінки на лінію надходитимуть через мережу Інтернет за допомогою двох каналів, зокрема резервного через Starlink.

Звертаємо увагу, що поруч з новими номерами 0 800 300 529 (для дзвінків з України) та 044 390 43 90 (для дзвінків з-за кордону) також діятиме і попередній номер консультаційної лінії штабу 095 412 74 24.

Нові номери консультаційної лінії розпочали роботу з 29-го грудня 2022 року.

Координаційний штаб завжди готовий надати вичерпну та компетентну інформацію, що стосується полонених або зниклих українських Захисників.