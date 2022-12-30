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30.12.2022  14:27   Дмитро Колонєй

Полонені та зниклі без вісти українські воїни: новий номер консультаційної лінії працює і в блекаут

Про відкриття нового телефонного номеру та розширення можливостей отримати інформацію повідомляє воєнна розвідка України.


Полонені та зниклі без вісти українські воїни: новий номер консультаційної лінії працює і в блекаут
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкриває новий телефонний номер консультаційної лінії. Відтепер у громадян з’явиться більше можливостей отримати консультацію з приводу полонених або зниклих без вісти рідних за особливих обставин. 
 
  • Новий номер для дзвінків з України 0 800 300 529 (безкоштовно)  
  • Для дзвінків з-за кордону 044 390 43 90 (за тарифами оператора) 
 
Новостворені номери зможуть приймати дзвінки навіть у разі блекауту. Адже раніше в умовах тривалої відсутності електропостачання, звичайні GSM-лінії працювали нестабільно, а відтак громадянам почасти було складно додзвонитися до Коордштабу. Відтепер дзвінки на лінію надходитимуть через мережу Інтернет за допомогою двох каналів, зокрема резервного через Starlink. 
 
  • Звертаємо увагу, що поруч з новими номерами 0 800 300 529 (для дзвінків з України) та 044 390 43 90 (для дзвінків з-за кордону) також діятиме і попередній номер консультаційної лінії штабу 095 412 74 24. 
 
Нові номери консультаційної лінії розпочали роботу з 29-го грудня 2022 року. 
 
Координаційний штаб завжди готовий надати вичерпну та компетентну інформацію, що стосується полонених або зниклих українських Захисників.
 
Нагадаємо, раніше, ми наводили поради експертів, що робити, якщо людина попала у полон.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  розыск, плен, украина пропавшие без вести, агрессия россии
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