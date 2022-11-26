26.11.2022 21:21 Дмитро Колонєй

Ще 12 українців повернулися з російського полону (фото)

Це сталося завдяки роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, додому повертаються

4 представники Військово-морських Сил,

2 представники Держприкордонслужби,

2 нацгвардійці та

один представник територіальної оборони.

троє цивільних, двоє з яких — подружжя.

Цього разу з полону звільнено

захисників острова Зміїний,

оборонців Маріуполя та «Азовсталі»,

узятих в полон на ЧАЕС, на Донеччині та Миколаївщині.

Серед визволених військовослужбовців — два офіцери та сім представників рядового і сержантського складу.

Врятовані з полону належать до наступних підрозділів:

Донецький прикордонний загін,

1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів,

35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського,

2-й окремий стрілецький батальйон Тероборони,

1-й окремий Феодосійський батальйон морської піхоти,

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 27 років, найстаршому — 47 років. Щонайменше п’ятеро з визволених мають поранення або хвороби.

Триває робота над наступними обмінами.