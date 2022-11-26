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26.11.2022  21:21   Дмитро Колонєй

Ще 12 українців повернулися з російського полону (фото)

Це сталося завдяки роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Повернулися з російського полону ще 12 українців
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, додому повертаються
  • 4 представники Військово-морських Сил,
  • 2 представники Держприкордонслужби,
  • 2 нацгвардійці та
  • один представник територіальної оборони.
  • троє цивільних, двоє з яких — подружжя. 
Цього разу з полону звільнено
  • захисників острова Зміїний,
  • оборонців Маріуполя та «Азовсталі»,
  • узятих в полон на ЧАЕС, на Донеччині та Миколаївщині.
Серед визволених військовослужбовців — два офіцери та сім представників рядового і сержантського складу. 
 
Врятовані з полону належать до наступних підрозділів: 
  • Донецький прикордонний загін,
  • 1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів,
  • 35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського,
  • 2-й окремий стрілецький батальйон Тероборони,
  • 1-й окремий Феодосійський батальйон морської піхоти,
  • 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 27 років, найстаршому — 47 років. Щонайменше п’ятеро з визволених мають поранення або хвороби. 
 
Триває робота над наступними обмінами. 
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  плен, обмен военнопленными, украина, агрессия россии
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