26.11.2022 21:21 Дмитро Колонєй
Ще 12 українців повернулися з російського полону (фото)
Це сталося завдяки роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, додому повертаються
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4 представники Військово-морських Сил,
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2 представники Держприкордонслужби,
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2 нацгвардійці та
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один представник територіальної оборони.
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троє цивільних, двоє з яких — подружжя.
Цього разу з полону звільнено
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захисників острова Зміїний,
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оборонців Маріуполя та «Азовсталі»,
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узятих в полон на ЧАЕС, на Донеччині та Миколаївщині.
Серед визволених військовослужбовців — два офіцери та сім представників рядового і сержантського складу.
Врятовані з полону належать до наступних підрозділів:
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Донецький прикордонний загін,
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1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів,
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35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського,
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2-й окремий стрілецький батальйон Тероборони,
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1-й окремий Феодосійський батальйон морської піхоти,
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36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 27 років, найстаршому — 47 років. Щонайменше п’ятеро з визволених мають поранення або хвороби.
Триває робота над наступними обмінами.
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