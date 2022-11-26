Як у Харкові вшанували пам'ять жертв голодоморів (фото)

На площі Свободі напроти будівли Харківської ОДА відбулося традиційне вшанування пам'яті жертв Голодоморів.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
На акцію вшанування зібралося декілька десятків людей. Вони запалили свічки в лампадках, виконали національний гімн та хвилиною мовчання вшанували загиблих в результаті жахливого геноцида проти українського народу.
Присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити. Небажання підкорятися будь-яким правилам може створити конфлікти на порожньому місці.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
Щороку четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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