26.11.2022 20:22 Василь Голосний

Як у Харкові вшанували пам'ять жертв голодоморів (фото)

На площі Свободі напроти будівли Харківської ОДА відбулося традиційне вшанування пам'яті жертв Голодоморів.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



На акцію вшанування зібралося декілька десятків людей. Вони запалили свічки в лампадках, виконали національний гімн та хвилиною мовчання вшанували загиблих в результаті жахливого геноцида проти українського народу.

Довідка: Щорічно в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв Голодоморів. 2022 року це буде 26 листопада. Саме сьогодні - 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років.

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