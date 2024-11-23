У Харкові вшанували пам’ять жертв Голодоморів (фото)

У 91-ші роковини Голодомору 1932–1933 років Харківський міський голова Ігор Терехов поклав квіти до пам’ятника жертвам цієї трагедії, висловивши слова скорботи та підтримки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
«Майже сто років тому ворог морив українців штучно створеним голодом, а сьогодні вбиває мирних людей бомбами і ракетами у власних домівках. Але він знову прорахувався. Ми стали сильнішими! І будемо боротися за кожне життя, за майбутнє своїх дітей, за рідну землю і право самим вирішувати свою долю», — наголосив Ігор Терехов.
Щороку в четверту суботу листопада українці запалюють свічки пам’яті, вшановуючи мільйони жертв Голодомору — трагедії, яка залишила глибокий шрам в історії України.
Цьогоріч пам’ятні заходи в Харкові, попри виклики війни, об’єднали громаду в скорботі за загиблими та рішучості зберігати національну пам’ять, адже це — запорука нашої сили і єдності в боротьбі за майбутнє.
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Сьогодні у Харкові похмура погода з опадами. Вранці та вдень прогнозують сильний дощ, а ввечері його змінить мокрий сніг.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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