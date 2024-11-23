23.11.2024 16:52 Рита Парфенова

У Харкові вшанували пам’ять жертв Голодоморів (фото)

У 91-ші роковини Голодомору 1932–1933 років Харківський міський голова Ігор Терехов поклав квіти до пам’ятника жертвам цієї трагедії, висловивши слова скорботи та підтримки.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

«Майже сто років тому ворог морив українців штучно створеним голодом, а сьогодні вбиває мирних людей бомбами і ракетами у власних домівках. Але він знову прорахувався. Ми стали сильнішими! І будемо боротися за кожне життя, за майбутнє своїх дітей, за рідну землю і право самим вирішувати свою долю», — наголосив Ігор Терехов.

Щороку в четверту суботу листопада українці запалюють свічки пам’яті, вшановуючи мільйони жертв Голодомору — трагедії, яка залишила глибокий шрам в історії України.

Цьогоріч пам’ятні заходи в Харкові, попри виклики війни, об’єднали громаду в скорботі за загиблими та рішучості зберігати національну пам’ять, адже це — запорука нашої сили і єдності в боротьбі за майбутнє.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’ян закликають передати родинні спогади про Голодомор до Національного музею.