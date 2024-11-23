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23.11.2024  17:59   Рита Парфенова

На Харківщині наші воїни дають відсіч агресору

Оперативна ситуація по Харківщині на 23 листопада 2024 року від Генштаба ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, сьогодні на Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Українські захисники успішно відбили дві атаки російських окупантів у районі Вовчанська, тоді як ще два боєзіткнення поблизу населеного пункту Тихе досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог провів вісім штурмів, які наші війська відбили в районах Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю. Наразі триває ще одне бойове зіткнення.

Окрім цього, противник завдав авіаційного удару в районі Лозової. Ситуація залишається напруженою, але Сили оборони України продовжують ефективно стримувати агресора та завдавати йому значних втрат.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські окупанти понад 300 разів обстріляли позиції захисників на Харківському напрямку.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
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