23.11.2024 17:59 Рита Парфенова

На Харківщині наші воїни дають відсіч агресору

Оперативна ситуація по Харківщині на 23 листопада 2024 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, сьогодні на Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення. Українські захисники успішно відбили дві атаки російських окупантів у районі Вовчанська, тоді як ще два боєзіткнення поблизу населеного пункту Тихе досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворог провів вісім штурмів, які наші війська відбили в районах Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю. Наразі триває ще одне бойове зіткнення.

Окрім цього, противник завдав авіаційного удару в районі Лозової. Ситуація залишається напруженою, але Сили оборони України продовжують ефективно стримувати агресора та завдавати йому значних втрат.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські окупанти понад 300 разів обстріляли позиції захисників на Харківському напрямку.