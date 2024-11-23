    
Главная Новини Харкова Армія Російські окупанти понад 300 разів обстріляли позиції захисників на Харківському напрямку
23.11.2024  15:08   Рита Парфенова

Російські окупанти понад 300 разів обстріляли позиції захисників на Харківському напрямку

Станом на ранок 23 листопада 2024 року оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною, проте контрольованою.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, в операційній зоні ОТУ «Харків» Сили оборони України стійко тримають оборону та завдають значних втрат російським окупантам.

Атаки противника:

  • Протягом доби ворог тричі штурмував позиції ЗСУ в районі Вовчанська.
  • Здійснено 1 ракетний удар, 7 авіаударів із використанням 11 керованих авіабомб (КАБ) та 12 некерованих авіаційних ракет (НАР).
  • Ворог атакував дронами-камікадзе 36 разів та здійснив 346 обстрілів українських позицій.

Втрати окупантів:

За добу захисники України знищили:

  • 106 військових ворога, з яких 33 — безповоротно, 73 — санітарні втрати.
  • 46 одиниць техніки, зокрема:
    • 2 танки,
    • 2 бойові броньовані машини,
    • 4 артилерійські системи,
    • 14 автомобілів,
    • 3 одиниці спеціальної техніки,
    • 21 безпілотний літальний апарат.

Знищено об’єкти інфраструктури противника:

  • 94 укриття для особового складу,
  • 1 склад боєприпасів,
  • 1 місце зберігання пального.

Сили оборони України демонструють стійкість та ефективність, продовжуючи нищити ворога та його ресурси. Завдяки їхнім зусиллям ситуація в регіоні залишається під контролем.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.11 Армія На Харківщині Сили оборони стримують ворога в районі Вовчанська 20.11 Армія На Харківському напрямку росіяни понад 400 разів обстріляли позиції ЗСУ 20.11 Армія На Харківщині ворог 16 разів атакував позицїї ЗСУ
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 