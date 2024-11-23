23.11.2024 15:08 Рита Парфенова

Російські окупанти понад 300 разів обстріляли позиції захисників на Харківському напрямку

Станом на ранок 23 листопада 2024 року оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною, проте контрольованою.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в операційній зоні ОТУ «Харків» Сили оборони України стійко тримають оборону та завдають значних втрат російським окупантам.

Атаки противника:

Протягом доби ворог тричі штурмував позиції ЗСУ в районі Вовчанська.

Здійснено 1 ракетний удар, 7 авіаударів із використанням 11 керованих авіабомб (КАБ) та 12 некерованих авіаційних ракет (НАР).

Ворог атакував дронами-камікадзе 36 разів та здійснив 346 обстрілів українських позицій.

Втрати окупантів:

За добу захисники України знищили:

106 військових ворога , з яких 33 — безповоротно, 73 — санітарні втрати.

, з яких 33 — безповоротно, 73 — санітарні втрати. 46 одиниць техніки , зокрема: 2 танки, 2 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, 14 автомобілів, 3 одиниці спеціальної техніки, 21 безпілотний літальний апарат.

, зокрема:

Знищено об’єкти інфраструктури противника:

94 укриття для особового складу,

1 склад боєприпасів,

1 місце зберігання пального.

Сили оборони України демонструють стійкість та ефективність, продовжуючи нищити ворога та його ресурси. Завдяки їхнім зусиллям ситуація в регіоні залишається під контролем.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників.