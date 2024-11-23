Російські окупанти понад 300 разів обстріляли позиції захисників на Харківському напрямку

Станом на ранок 23 листопада 2024 року оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною, проте контрольованою.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в операційній зоні ОТУ «Харків» Сили оборони України стійко тримають оборону та завдають значних втрат російським окупантам.
За добу захисники України знищили:
Сили оборони України демонструють стійкість та ефективність, продовжуючи нищити ворога та його ресурси. Завдяки їхнім зусиллям ситуація в регіоні залишається під контролем.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників.
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Сьогодні у Харкові похмура погода з опадами. Вранці та вдень прогнозують сильний дощ, а ввечері його змінить мокрий сніг.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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