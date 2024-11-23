23.11.2024 16:19 Рита Парфенова

Харків’ян закликають передати родинні спогади про Голодомор до Національного музею

У рамках вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років завідувачка відділу усної історії Національного музею Голодомору-геноциду Юлія Коцур закликала харків’ян зберігати та передавати до музею спогади своїх рідних про цю трагедію.

Завідувачка відділу усної історії Голодомору Національного музею Голодомору-геноциду й кандидатка історичних наук Юлія Коцур повідомила в ефірі «Накипіло», що це можна зробити у письмовому вигляді або у форматі аудіо- чи відеозаписів, передає РЕДПОСТ

За словами Юлії Коцур, спогади очевидців Голодомору дають змогу зберегти правду про страшні події минулого. Навіть уривчасті спогади людей, які пережили Голодомор у дитячому віці, містять цінну інформацію про те, як сім’ї рятувалися або втрачали близьких.

Одним із таких прикладів є розповідь 106-річної жінки з Чернігівщини, яка згадувала, як разом із матір’ю збирала листя липи для виготовлення «липників» — сурогатних млинців. «Жінка детально описала процес приготування та навіть згадала, якою була погода того дня», — зазначила дослідниця.

У музеї також зберігають щоденники людей, які стали свідками трагедії. Наприклад, записи Олександри Радченко з Харківщини, Нестора Білоуса, Луки Гусака та інших розповідають про реалії життя під час штучного голоду. Ці документи допомагають майбутнім поколінням зрозуміти масштаб трагедії.

Кобзар із Харкова Назар Божинський поділився почутим від літньої жінки, яка згадувала, як кобзарі передбачали Голодомор у своїх піснях на початку 1930-х років: «Люди їстимуть лободу й падатимуть на ходу, і я впаду».

За даними дослідників геноциду українського народу 1932–1933 років, масштаби трагедії були настільки значними, що багатьох жертв просто не було кому ховати. Точна кількість загиблих досі залишається предметом наукових дискусій через масштабність злочину та спроби радянської влади стерти ці факти з історичної пам’яті.

На початку 1930-х років до складу Харківської області входили частини сучасних Полтавщини, Сумщини та Луганщини. За оцінками дослідників, загальна кількість жертв у регіоні становила від 2 до 2,5 мільйонів осіб. Якщо говорити про територію сучасної Харківщини, то тут у роки Голодомору загинуло близько 600–900 тисяч людей.

Радянська влада систематично знищувала поховання жертв голоду, змушуючи людей мовчати про трагедію. Це було частиною політики забуття, спрямованої на викривлення історії та придушення національної пам’яті. Проте сьогодні відновлення правди та збереження спогадів очевидців є важливим кроком у боротьбі за історичну справедливість та гідність українського народу.

Юлія Коцур наголосила на важливості пам’яті та закликала всіх, хто ще має можливість поговорити з родичами, які пережили ті роки, зафіксувати їхні розповіді. Ці спогади можна передати до музею, ставши частиною загальнонаціональної роботи з увічнення пам’яті жертв Голодомору.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.