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26.11.2022  21:57   Дмитро Колонєй

Простий та швидкий рецепт ніжної піци

Пропонуємо приготувати рецепт ароматної піци без метушні з тістом.


Простий та швидкий рецепт ніжної піци
Як пише РЕДПОСТ, за десять хвилин реально  приготувати домашню піцу на сковороді.

Швидка домашня піца на сковороді

Продукти (на 4 порції):

Для тіста:

 

  • Яйця – 3 шт.
  • Майонез – 5 ст. л.
  • Борошно – 5 ст. л.
  • Сіль за смаком

Начинка (за смаком):

 

  • Ковбаса
  • Сир
  • Помідор
  • Огірки солені
  • Цибуля ріпчаста
  • Часник
  • Кетчуп

Рецепт покроково:

  1. Для рідкого тіста піци добре перемішати за допомогою віночка яйця, майонез, борошно і трохи солі.
  2. Вилити тісто в сковороду (з антипригарним покриттям), в якій готуватиметься піца.
  3. Кетчуп акуратно розподілити його поверхнею тесту.
  4. Овочі та ковбасу наріжте невеликими шматочками або кружальцями (кому як подобається) і довільно розкладете на тісто.
  5. Зверху, не скуплячись, присипте все тертим сиром.
  6. Поставити сковороду з "ледачою" піцею на повільний вогонь і накрити кришкою.
  7. Випікати на сковороді приблизно 10 хвилин (перевіряючи готовність тесту зубочисткою).
Нагадаємо, раніше ми наводили  рецепти класичних та лінивих голубців та радили, як зробити щоб вони не розвалювалися.
 
Тэги:  рецепт, пица
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