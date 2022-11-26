26.11.2022 21:57 Дмитро Колонєй
Простий та швидкий рецепт ніжної піци
Пропонуємо приготувати рецепт ароматної піци без метушні з тістом.
Простий та швидкий рецепт ніжної піци
Як пише РЕДПОСТ
, за десять хвилин реально приготувати домашню піцу на сковороді.
Швидка домашня піца на сковороді
Продукти (на 4 порції):
Для тіста:
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Яйця – 3 шт.
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Майонез – 5 ст. л.
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Борошно – 5 ст. л.
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Сіль за смаком
Начинка (за смаком):
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Ковбаса
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Сир
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Помідор
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Огірки солені
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Цибуля ріпчаста
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Часник
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Кетчуп
Рецепт покроково:
-
Для рідкого тіста піци добре перемішати за допомогою віночка яйця, майонез, борошно і трохи солі.
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Вилити тісто в сковороду (з антипригарним покриттям), в якій готуватиметься піца.
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Кетчуп акуратно розподілити його поверхнею тесту.
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Овочі та ковбасу наріжте невеликими шматочками або кружальцями (кому як подобається) і довільно розкладете на тісто.
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Зверху, не скуплячись, присипте все тертим сиром.
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Поставити сковороду з "ледачою" піцею на повільний вогонь і накрити кришкою.
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Випікати на сковороді приблизно 10 хвилин (перевіряючи готовність тесту зубочисткою).
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