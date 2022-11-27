Прогноз погоди у Харкові на 27 листопада

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ, ввечері очікується дощ зі снігом.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 56%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 96%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +4°...+1°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.
Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою; іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, то вдень сніг не випаде.
Прислуховувались і до пернатих “сусідів”: ворона каркне — до відлиги.
Хмарне небо чи сніг – до негожого травня.
День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. І чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ, ввечері очікується дощ зі снігом.
27 листопада 1701 року в шведському місті Упсала народився Андерс Цельсій – астроном, геолог і метеоролог, який не гірше слов'ян знав, що таке градус.
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