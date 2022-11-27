27.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 27 листопада

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ, ввечері очікується дощ зі снігом.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 56%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 757 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 96%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 758 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +4°...+1°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 759 мм рт.ст.

Народні прикмети

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою; іній на деревах — до морозів, туман — до відлиги, а якщо вночі був іній, то вдень сніг не випаде.

Прислуховувались і до пернатих “сусідів”: ворона каркне — до відлиги.

Хмарне небо чи сніг – до негожого травня.