02.07.2022 20:19 Дмитрий Колоней
Человек попал в плен: как поступать советуют эксперты
Какие шаги необходимо предпринять, советуют в ГУР Минобороны Украины. [email protected]
Человек попал в плен: как поступать советуют эксперты
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, если человек попал в плен – нужно сделать два шага:
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Близкие родственники и члены семьи пленника могут известить о событии соответствующие органы
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А затем обратиться в международные организации.
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Шаг 1. Для получения или предоставления информации граждане могут обратиться в Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при Службе безопасности Украины. Это можно сделать по телефонам: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01, или отправить запрос на электронную почту ([email protected]).
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С соответствующими запросами можно обратиться в Национальное информационное бюро, позвонив по горячей линии 1648 или на городской номер (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы). Также есть вариант обращения на электронную почту, размещенную на сайте Бюро nib.gov.ua.
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Кроме того, розыском пленных занимается Координационный штаб по обращению с военнопленными, где по телефону (044) 428-62-74 можно получить необходимую информацию, или отправить электронный запрос по адресу ([email protected])
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Узнать о том, что человек захвачен в плен можно по телефону доверия МВД: +38 089-420-18-66.
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Также можно обратиться с заявлением в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины, отправить запрос по почте, позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или телефон горячей линии (0894) 200-18-67.
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Полученное заявление регистрируется в журнале Единого учета и вносятся сведения в ЕРДР для осуществления органами Национальной полиции досудебного расследования по ст. 110 Уголовного кодекса Украины с примечанием "находится в плену, 437 или 438 УК Украины".
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Шаг 2. После первого шага, а именно: получения официального ответа, гражданам рекомендовано обратиться на горячую линию Международного Комитета Красного Креста по телефону 0-800-300-155. Также можно подготовить обращение в Европейский суд по правам человека и Комитет по правам человека ООН.
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