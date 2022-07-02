02.07.2022 20:44 Василий Голосный

В Харькове прошел допремьерный показ фильма «Дом «Слово» (фото)

Допремьерный показ художественного фильма «Дом «Слово». Бесконечный роман» состоялся 2 июля в Харькове.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



Ленту режиссера Тараса Томенко снимали в Харькове. Фильм рассказывает о «Расстрелянном возрождении» – репрессированных в 1930-х годах украинских деятелях искусства. Символом террора того времени стал харьковский многоквартирный дом «Слово», построенный в конце 1920-х годов кооперативом литераторов. До 1938 года были репрессированы жильцы сорока из шестидесяти шести квартир этого дома. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТЛенту режиссера Тараса Томенко снимали в Харькове. Фильм рассказывает о «Расстрелянном возрождении» – репрессированных в 1930-х годах украинских деятелях искусства. Символом террора того времени стал харьковский многоквартирный дом «Слово», построенный в конце 1920-х годов кооперативом литераторов. До 1938 года были репрессированы жильцы сорока из шестидесяти шести квартир этого дома.

На показе фильма выступил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Дом «Слово» - то место, куда советский режим поселил представителей культурной элиты Украины тех времен, дабы следить за ними и планомерно уничтожать. Но им не удалось уничтожить украинскую нацию. История повторяется. Режим Путина решил осуществить геноцид украинского народа, но ему нас не победить. Уверен, что после нашей победы над российским агрессором харьковчане соберутся вместе в ККЗ «Украина» на полномасштабную премьеру этого фильма. Харьков был, есть и будет украинским городом», - подчеркнул Игорь Терехов.

Справка. В доме «Слово» жили известные украинские писатели, поэты, художники, режиссеры. В их числе - Николай Хвылевой, Майк Йогансен, Павло Тычина, Наталья Ужвий, Владимир Сосюра, Остап Вишня, Лесь Курбас, Иван Багряный и другие.

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