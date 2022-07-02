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02.07.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Ножом в живот: в Харькове задержан рецидивист

В Харькове произошла драка дебоширов.

Ударил ножом в живот в драке трех буянов и задержан рецидивист в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 1 июля 2022 года к стражам порядка поступила информация о том, что в одну из больниц привезли  50-летнего раненого в живот мужчину. Выяснилось,что во время совместного употребления алкогольных напитков между тремя мужчинами произошел перешедший в драку конфликт.
 
В результате один мужчина ударил другого ножом.Харьковские  оперативники задержали злоумышленника в квартире, где и произошла потасовка. Им оказался ранее судимый за совершение краж 48-летний житель Индустриального района.
 
Следователями открыто уголовное дело об умышленном тяжком телесном повреждении Уголовного кодекса Украины.
Хулигану грозит тюремное заключение от 5 до 8 лет.Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении в совершении преступления.
 
Тэги:  хулиган, удар ножом, харьков
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