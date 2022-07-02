02.07.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Ножом в живот: в Харькове задержан рецидивист

В Харькове произошла драка дебоширов.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 1 июля 2022 года к стражам порядка поступила информация о том, что в одну из больниц привезли 50-летнего раненого в живот мужчину. Выяснилось,что во время совместного употребления алкогольных напитков между тремя мужчинами произошел перешедший в драку конфликт.

В результате один мужчина ударил другого ножом.Харьковские оперативники задержали злоумышленника в квартире, где и произошла потасовка. Им оказался ранее судимый за совершение краж 48-летний житель Индустриального района.

Следователями открыто уголовное дело об умышленном тяжком телесном повреждении Уголовного кодекса Украины.

Хулигану грозит тюремное заключение от 5 до 8 лет.Решается вопрос об уведомлении мужчины о подозрении в совершении преступления.