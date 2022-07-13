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13.07.2022  14:41   Дмитрий Колоней

Эвакуированы десятки людей: под Харьковом пойман дебошир (фото)

Полицейские под Харьковом задержали пьяного хулигана.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ Нацполиции, 12 июля 2022 года к стражам порялка Валок поступила информация о минировании местного супермаркета. Выехавшие на место происшествия следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, осмотревшие 1400 кв. м помещений и территории заведения, эвакуировали около 100 человек. Никаких взрывных устройств и веществ не обнаружено.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
 
Полицейские за час установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 34-летний мужчина.
Он был пьян.
 
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Пьяному "шутнику"  грозит до 6 лет за решеткой.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, хулиган, харьков, валки, дебошир
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