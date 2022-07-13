13.07.2022 14:58 Дмитрий Колоней

Ликвидирована авария на важном водоводе Харькова (фото)

Об этом сообщили в комплексе «Харьковводоснабжение».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на комплекс «Харьковводоснабжение», броигады предприятия продолжают ремонтировать поврежденные участки трубопроводов.

Поинформации начальника Холодногорского района службы наружных водопроводных сетей Александр Сирко, накануне были оперативно ликвидированы два повреждения на водоводах по ул. Золочевской и в поселке Песочин.

«Составили детальный план действий по устранению аварийной ситуации на водоводе диаметром 1200 мм в Песочине. В связи с тем, что этот трубопровод обеспечивает водой много жителей города, ремонтные работы велись без отключения водоснабжения. Опытные мастера выполнили полный комплекс работ», - отметил Александр Сирко.

Сегодня, 13 июля 2022 года, бригады выполняют капитальный ремонт смотровых колодцев на улицах Верхнегиевской и Андреевской.