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13.07.2022  15:10   Виталий Хиневич

Джон Ондрасик снял клип на фоне уничтоженной «Мрії» (видео)

Американский музыкант и его группа "Five for Fighting" сняла новый клип.

Джон Ондрасик
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».
 
Сообщается, что Джон Ондрасик снял новый клип для песни "Can One Man Save the World". Съемки проходили в Гостомеле возле уничтоженного аэропорта «Антонов».
В клипе также звучит украинский оркестр и виден уничтоженный оккупантами самолет «Мрія».
 
"Это была величайшая честь в моей жизни, играть мою новую песню с украинским оркестром на руинах аэропорта "Антонов" перед любимой украинской "Мрієй", самым большим грузовым самолетом в мире, цинично уничтоженным в начале войны. Разделяя это музыкальное сотрудничество на такой священной земле, я воочию убедился в стойкости и благодати украинского народа»,- прокомментировал Ондрасик премьеру клипа.
 
 
Напомним, в Украине появился новый мурал с украинским самолетом «Мрія».
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  джон ондрасик, мрія
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