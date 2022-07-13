13.07.2022 15:25 Виталий Хиневич
В Харькове вернут работу двух трамвайных маршрутов
Возобновление трамвайных маршрутов связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей.
В Харькове вернут работу двух трамвайных маршрутов
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что трамвайные маршруты №27 и №28 откроются в четверг, 14 июля, сроком на два месяца.
Это связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по ул. Академика Павлова, ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».
Трамваи будут курсировать так:
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№27: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Героев Харькова - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново»;
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№28: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Героев Харькова - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново».
Напомним, 208 автобус
начал работу в Харькове.
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