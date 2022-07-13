13.07.2022 15:25 Виталий Хиневич

В Харькове вернут работу двух трамвайных маршрутов

Возобновление трамвайных маршрутов связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей.



В Харькове вернут работу двух трамвайных маршрутов



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что трамвайные маршруты №27 и №28 откроются в четверг, 14 июля, сроком на два месяца.

Это связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по ул. Академика Павлова, ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».

Трамваи будут курсировать так:

№27 : разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Героев Харькова - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново»;

: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Героев Харькова - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново»; №28: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Героев Харькова - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново».

Напомним, 208 автобус начал работу в Харькове.