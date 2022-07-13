    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове вернут работу двух трамвайных маршрутов
13.07.2022  15:25   Виталий Хиневич

В Харькове вернут работу двух трамвайных маршрутов

Возобновление трамвайных маршрутов связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей.


В Харькове вернут работу двух трамвайных маршрутов
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что трамвайные маршруты №27 и №28 откроются в четверг, 14 июля, сроком на два месяца.
 
Это связано с окончанием работ по восстановлению контактных и кабельных сетей по ул. Академика Павлова, ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».
 
Трамваи будут курсировать так: 
 
  • №27: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Героев Харькова - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново»; 
  • №28: разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Героев Харькова - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Героев Харькова - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - разворотный круг «Новожаново».
Напомним, 208 автобус начал работу в Харькове.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, трамваи
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.07 Криминал и происшествия Харьковские правоохранители показали сбитую ракету 13.07 ЖКХ У более чем двухсот харьковских семей снова появился газ (фото) 13.07 Криминал и происшествия В Харькове пойман водитель с фальшивыми документами (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 