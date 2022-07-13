13.07.2022 15:46 Дмитрий Колоней
В Харькове пойман водитель с фальшивыми документами (фото)
Патрульные Харькова задержали подозрительного автомобилиста.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Патрульную полицию, днем 13 июля 2022 года, на Александровском проспекте, полицейские остановили автомобиль Volkswagen за нарушение ПДД. Проверяя документы стражи порядка обнаружили,что умужчины - поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. Бланк был изготовлен не печатным путем. Также у автомобиля была частично повреждена маркировочная табличка с номером VIN.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства установят следователи.
Напомним, что за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
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