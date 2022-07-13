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13.07.2022  15:46   Дмитрий Колоней

В Харькове пойман водитель с фальшивыми документами (фото)

Патрульные Харькова задержали подозрительного автомобилиста.

Пойман водитель с фальшивыми документами на Александровском проспекте. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, днем 13 июля 2022 года, на Александровском проспекте, полицейские остановили автомобиль Volkswagen за нарушение ПДД. Проверяя документы стражи порядка обнаружили,что умужчины - поддельное свидетельство о регистрации транспортного средства. Бланк был изготовлен не печатным путем. Также у автомобиля была частично повреждена маркировочная табличка с номером VIN.
 
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства установят следователи.
Напомним, что за использование заведомо подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  подделка, нарушение пдд, харьков
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